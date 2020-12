Chi è la scrittrice Margaret Mazzantini, la moglie di Sergio Castellitto (Di domenica 20 dicembre 2020) Margaret Mazzantini è un’abile scrittrice ma anche l’amore della vita del marito Sergio Castellitto. Su di lei, tempo fa, l’attore ha speso parole bellissime, rivelando di essere affascinato dalla moglie sia come professionista sia come compagna. “Lei è stata una delle fortune della mia vita. Non soltanto perché ho incontrato la donna che amo“, ha detto a Vero Tv, “Margaret è anche un grandissima scrittrice, che ha dato vita a storie e racconti formidabili, su cui ho avuto il privilegio di lavorare per fare dei film”. Tutto questo non può che rendere Castellitto più che fiero e contento della Mazzantini, soprattutto perchè sono riusciti a non saperare il lavoro dalla vita privata. Oggi, martedì 5 maggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)è un’abilema anche l’amore della vita del marito. Su di lei, tempo fa, l’attore ha speso parole bellissime, rivelando di essere affascinato dallasia come professionista sia come compagna. “Lei è stata una delle fortune della mia vita. Non soltanto perché ho incontrato la donna che amo“, ha detto a Vero Tv, “è anche un grandissima, che ha dato vita a storie e racconti formidabili, su cui ho avuto il privilegio di lavorare per fare dei film”. Tutto questo non può che renderepiù che fiero e contento della, soprattutto perchè sono riusciti a non saperare il lavoro dalla vita privata. Oggi, martedì 5 maggio ...

eve_bridgerton : @Lauradaisym Ci sono arrivata perché una scrittrice che seguo ha commentato la cosa. È vergognoso che chi legge (an… - udogumpel : RT @OttoemezzoTW: #ottoemezzo Natale a casa, per colpa di chi? Con l'epidemiologa Stefania #Salmaso, @lucatelese di @tpi, la giornalista e… - OttoemezzoTW : #ottoemezzo Natale a casa, per colpa di chi? Con l'epidemiologa Stefania #Salmaso, @lucatelese di @tpi, la giornali… - Frances21272855 : “La violenza e il tradimento sono armi a doppio taglio: feriscono più gravemente chi le usa, di chi le soffre” Il… - RIndrio : RT @PaolaCorb: Non sempre chi sorride è felice. Ci sono lacrime nel cuore che non arrivano agli occhi. Jane Austen 16 dicembre 1775 nasce… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi scrittrice Deborah Feldman, chi è? Curiosità sulla scrittrice di Unorthodox Cinefilos.it Chi è la scrittrice Margaret Mazzantini, la moglie di Sergio Castellitto

Margaret Mazzantini è un’abile scrittrice ma anche l’amore della vita del marito Sergio Castellitto. Su di lei, tempo fa, l’attore ha speso parole bellissime, rivelando di essere affascinato dalla ...

Il nostro regalo di Natale per voi: consigli di lettura dai nostri 26 scrittori e scrittrici italiani preferiti

Alle soglie di questo Natale diverso, che va a chiudere un anno doloroso e delirante, mi sono detta: non sarebbe magnifico dare vita a una giostra luminosa, anche solamente immaginaria? Per me le gios ...

Margaret Mazzantini è un’abile scrittrice ma anche l’amore della vita del marito Sergio Castellitto. Su di lei, tempo fa, l’attore ha speso parole bellissime, rivelando di essere affascinato dalla ...Alle soglie di questo Natale diverso, che va a chiudere un anno doloroso e delirante, mi sono detta: non sarebbe magnifico dare vita a una giostra luminosa, anche solamente immaginaria? Per me le gios ...