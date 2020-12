Chi è il padre di Selvaggia Roma e la loro storia (Di domenica 20 dicembre 2020) Selvaggia Roma nella casa del GF Vip e, nonostante abbia voluto mostrare un carattere duro e litigioso dall’inizio, la gieffina ha parlato anche del rapporto turbolento con il padre. Mia madre mi ha raccontato che l’unica volta che mio padre si è messo a piangere è quando mi ha preso in braccio. Questa cosa mi ha commosso. Sono momenti miei, poi mi passa. Nel 2018, la Roma tra le sue Instagram Stories, aveva già parlato del padre: Se me lo avessi chiesto tre anni fa non avrei risposto, oggi riesco a parlarne di più. Ci sono molte persone che non hanno un papà, io ho dovuto fare tutto con mia madre. È lei che ha dovuto ricoprire entrambi i ruoli. Mio padre viene da una cultura differente, è il classico uomo che fa mille figli ma poi dimentica di averli. Oggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)nella casa del GF Vip e, nonostante abbia voluto mostrare un carattere duro e litigioso dall’inizio, la gieffina ha parlato anche del rapporto turbolento con il. Mia madre mi ha raccontato che l’unica volta che miosi è messo a piangere è quando mi ha preso in braccio. Questa cosa mi ha commosso. Sono momenti miei, poi mi passa. Nel 2018, latra le sue Instagram Stories, aveva già parlato del: Se me lo avessi chiesto tre anni fa non avrei risposto, oggi riesco a parlarne di più. Ci sono molte persone che non hanno un papà, io ho dovuto fare tutto con mia madre. È lei che ha dovuto ricoprire entrambi i ruoli. Mioviene da una cultura differente, è il classico uomo che fa mille figli ma poi dimentica di averli. Oggi ...

Martina Sambucini è alta 177cm, ha gli occhi verdi ed i capelli castani ed è la primogenita di una famiglia composta da madre, padre, la sorella Ilaria (16 anni) ed il fratello Gianmarco (9 anni).

Avete mai visto la figlia di Elenoire Casalegno? Vi assicuriamo che è un incanto come la madre e vi sveliamo qualche curiosità su di lei.

