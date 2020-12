Chi è Gennaro Esposito, la storia dello Chef pluristellato (Di domenica 20 dicembre 2020) Gennaro Esposito è uno dei volti della rinascita della cucina campana e, ultimamente, anche dello star system della televisione “gastronomica”: prima la partecipazione a Junior MasterChef Italia, poi a La Prova del Cuoco e, per finire, quella a Cuochi d’Italia, il programma condotto da Alessandro Borghese attualmente in onda su Tv8. Lo Chef, due stelle Michelin, la sua rivoluzione l’ha portata avanti da dietro i fornelli di Torre del Saracino, il ristorante a Vico Equense, in provincia di Napoli. La qualità della materia prima è il suo dogma. La sua cucina è fresca, con gusti nitidi e puliti, ma dall’effetto a sorpresa. Il suo estro, mediato da una ferrea disciplina, dà vita, corpo e sapore agli ingredienti, trasformandoli in piatti fatti di trucchi e aneddoti. Quasi tutta la sua narrazione parla di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)è uno dei volti della rinascita della cucina campana e, ultimamente, anchestar system della televisione “gastronomica”: prima la partecipazione a Junior MasterItalia, poi a La Prova del Cuoco e, per finire, quella a Cuochi d’Italia, il programma condotto da Alessandro Borghese attualmente in onda su Tv8. Lo, due stelle Michelin, la sua rivoluzione l’ha portata avanti da dietro i fornelli di Torre del Saracino, il ristorante a Vico Equense, in provincia di Napoli. La qualità della materia prima è il suo dogma. La sua cucina è fresca, con gusti nitidi e puliti, ma dall’effetto a sorpresa. Il suo estro, mediato da una ferrea disciplina, dà vita, corpo e sapore agli ingredienti, trasformandoli in piatti fatti di trucchi e aneddoti. Quasi tutta la sua narrazione parla di ...

