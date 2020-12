Chi è Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi (Di domenica 20 dicembre 2020) Federica Cappelletti è nata a Perugia il 10 giugno 1972 ed ha trascorso un’infanzia tranquilla tra scuola ed amici. Ha ben due lauree, una in Lettere Moderna conseguita presso l’Università di Perugia, la seconda invece in Scienze della Comunicazione a Roma. Sembra, inoltre, che la Cappelletti abbia intrapreso un nuovo percorso accademico, decidendo di laurearsi in Psicologia. La donna è una giornalista ed ha collaborato con diversi quotidiani come La Nazione e dal 2014 collabora con Salutepiu24 di cui è anche direttore responsabile. Giornalista, scrittrice – con Pablito ha scritto diversi libri: “1982” e “Quanto dura un attimo”, uscito nel 2019 – Federica ha 48 anni ed è originaria di Perugia. In Umbria si è laureata in lettere Moderne, poi la seconda laurea – in Scienze della Comunicazione – e la terza in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)è nata a Perugia il 10 giugno 1972 ed ha trascorso un’infanzia tranquilla tra scuola ed amici. Ha ben due lauree, una in Lettere Moderna conseguita presso l’Università di Perugia, la seconda invece in Scienze della Comunicazione a Roma. Sembra, inoltre, che laabbia intrapreso un nuovo percorso accademico, decidendo di laurearsi in Psicologia. La donna è una giornalista ed ha collaborato con diversi quotidiani come La Nazione e dal 2014 collabora con Salutepiu24 di cui è anche direttore responsabile. Giornalista, scrittrice – con Pablito ha scritto diversi libri: “1982” e “Quanto dura un attimo”, uscito nel 2019 –ha 48 anni ed è originaria di Perugia. In Umbria si è laureata in lettere Moderne, poi la seconda laurea – in Scienze della Comunicazione – e la terza in ...

