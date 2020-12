Chi è Federica Apicella, la moglie di Biagio Izzo (Di domenica 20 dicembre 2020) Federica Apicella, nata nel capoluogo campano, è diventata la seconda moglie di Biagio Izzo il 30 agosto del 2008, a Napoli, patria di entrambi. Federica è riuscita a far capitolare, dunque, per la seconda volta il celebre conduttore comico e attore italiano, amato e conosciuto da molti. Federica Apicella a Napoli era già conosciuta come la figlia di un famoso parrucchiere dalla zona. Dall’unione sono nati anche due figli ai quali sono stati dati i nomi di Martina e Raffaele. Federica è stata modella ed è un’attrice affermata anche se non è di certo conosciuta come il marito che ha avuto l’occasione di farsi conoscere anche in TV. Biagio e Federica si incontrati molto tempo prima del loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020), nata nel capoluogo campano, è diventata la secondadiil 30 agosto del 2008, a Napoli, patria di entrambi.è riuscita a far capitolare, dunque, per la seconda volta il celebre conduttore comico e attore italiano, amato e conosciuto da molti.a Napoli era già conosciuta come la figlia di un famoso parrucchiere dalla zona. Dall’unione sono nati anche due figli ai quali sono stati dati i nomi di Martina e Raffaele.è stata modella ed è un’attrice affermata anche se non è di certo conosciuta come il marito che ha avuto l’occasione di farsi conoscere anche in TV.si incontrati molto tempo prima del loro ...

