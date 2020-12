Chi è Adamo Blue Fornaciari, il figlio di Zucchero (Di domenica 20 dicembre 2020) Adelmo Blue Fornaciari è il figlio di uno dei cantanti italiani più noti ed apprezzati, Zucchero. Proprio per questo motivo, nonostante la giovane età, avrà sicuramente imparato a vivere sempre sotto i riflettori del padre. Adelmo Blue Fornaciari ha 22 anni ed è il figlio del grande Zucchero Fornaciari. Mai in questo caso il nome è “tutto un programma”: è evidente il richiamo a quel Blues che ha cambiato la vita all’artista facendo entrare nella storia della musica italiana (e non solo). Secondo i ben informati, tra l’altro, il cantante chiama il figliolo semplicemente Blue. Adelmo Blue Fornaciari è il figlio di uno dei cantanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Adelmoè ildi uno dei cantanti italiani più noti ed apprezzati,. Proprio per questo motivo, nonostante la giovane età, avrà sicuramente imparato a vivere sempre sotto i riflettori del padre. Adelmoha 22 anni ed è ildel grande. Mai in questo caso il nome è “tutto un programma”: è evidente il richiamo a quels che ha cambiato la vita all’artista facendo entrare nella storia della musica italiana (e non solo). Secondo i ben informati, tra l’altro, il cantante chiama illo semplicemente. Adelmoè ildi uno dei cantanti ...

