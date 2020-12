Che tempo che fa stasera domenica 20 dicembre in tv: orario, ospiti e anticipazioni (Di domenica 20 dicembre 2020) Che tempo che fa va in scena stasera domenica 20 dicembre su Rai Tre. Il programma condotto da Fabio Fazio comincerà con l’anteprima alle ore 20, per poi tornare con il programma vero e proprio alle ore 20:30, mentre alle 23 andrà in onda “Che tempo Che Fa – Il Tavolo”. Sono tantissimi gli ospiti attesi in puntata. Ospite d’eccezione l’attore premio Oscar George Clooney, che presenterà il suo nuovo film “The Midnight Sky”. Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, interverranno il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Franco Locatelli dell’istituto superiore di sanità. Presenti poi Enrico Brignano, Claudio Baglioni, e Roberto Saviano, più tanti altri ospiti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Cheche fa va in scena20su Rai Tre. Il programma condotto da Fabio Fazio comincerà con l’anteprima alle ore 20, per poi tornare con il programma vero e proprio alle ore 20:30, mentre alle 23 andrà in onda “CheChe Fa – Il Tavolo”. Sono tantissimi gliattesi in puntata. Ospite d’eccezione l’attore premio Oscar George Clooney, che presenterà il suo nuovo film “The Midnight Sky”. Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, interverranno il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Franco Locatelli dell’istituto superiore di sanità. Presenti poi Enrico Brignano, Claudio Baglioni, e Roberto Saviano, più tanti altri. SportFace.

Pontifex_it : L’albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di… - Pontifex_it : In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per… - borghi_claudio : Ohhh che novità... slitta ancora la commissione bilancio. Si va all'una. Tanto siamo solo il 19 dicembre e, non ess… - giulio_marcon : RT @Pontifex_it: In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha… - francesco997453 : A volte il tuo cuore ha bisogno di più tempo per accettare ciò che la tua testa già sa... -