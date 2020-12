Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 20 dicembre 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa sera, domenica 20 dicembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 20 dicembre, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di oggi, 20 dicembre 2020, di Che tempo che fa? Partiamo dal presupposto che questa è l’ultima puntata del 2020 per il ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa sera, domenica 20, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 20, di Cheche fa.Quali sono glidi, 20, di Cheche fa? Partiamo dal presupposto che questa è l’ultimadelper il ...

Pontifex_it : In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per… - Pontifex_it : L’albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di… - borghi_claudio : Ohhh che novità... slitta ancora la commissione bilancio. Si va all'una. Tanto siamo solo il 19 dicembre e, non ess… - BadorreyMar : RT @Immacolatalove: Non fai in tempo a uscire dai miei sogni che entri subito nei miei pensieri…Buongiorno e Buona Domenica dolce Can... ????… - NGGranata : RT @Pontifex_it: In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha… -