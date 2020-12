Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 20 dicembre 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 20 dicembre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 20 dicembre su Rai 3 va in onda l’ultimo appuntamento per il 2020 di Che Tempo Che Fa, che tornerà domenica 10 gennaio 2021 dopo la pausa festiva. In questa puntata, accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. ospiti della puntata: il Ministro degli Affari ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 20su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 20su Rai 3 va in onda l’ultimo appuntamento per ildi CheChe Fa, che tornerà domenica 10 gennaio 2021 dopo la pausa festiva. In questa puntata, accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.della puntata: il Ministro degli Affari ...

Pontifex_it : L’albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di… - borghi_claudio : Saltata anche la commissione bilancio. Che volete che sia? Siamo solo al 18 dicembre e non è stato votato mezzo eme… - borghi_claudio : Ohhh che novità... slitta ancora la commissione bilancio. Si va all'una. Tanto siamo solo il 19 dicembre e, non ess… - SimonaMascaro : RT @DonatoMarinelli: Ci sono momenti senza tempo dove nel silenzio si brucia dentro arde il fuoco della passione che tutto consuma finanche… - FrancoBove1965 : @antonellatonon1 @neap_psycho @claudia__74 Azz, a Roma il tempo si dilata parecchio! Il quiz Psycho lo ha pubblicat… -