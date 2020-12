Che Gossip: Conticini amore segreto | Costanzo spiazza su Diaco | Venier aiuto (Di domenica 20 dicembre 2020) Che Gossip, una settimana ricca di avvenimenti quella appena trascorsa, protagonisti indiscussi Mara Venier, Paolo Conticini e Maurizio Costanzo. Sette giorni di Gossip che hanno lasciato tutti a bocca aperta, a cominciare da alcune dichiarazioni di Maurizio Costanzo su Pierluigi Diaco e la sua assenza dalla Tv. Anche Paolo Conticini non è stato da meno, rivelando un sentimento molto particolare nei riguardi di una sua collega. Anche Mara Venier è stata una protagonista, sopratutto la puntata di oggi di Domenica In è sulla bocca di tutti per alcune gag e gaffe avvenute nel corso della diretta, dalla richiesta d’aiuto allo smacco di Jasmine Carrisi. LEGGI ANCHE>>>Jasmine Carrisi, che smacco ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) Che, una settimana ricca di avvenimenti quella appena trascorsa, protagonisti indiscussi Mara, Paoloe Maurizio. Sette giorni diche hanno lasciato tutti a bocca aperta, a cominciare da alcune dichiarazioni di Mauriziosu Pierluigie la sua assenza dalla Tv. Anche Paolonon è stato da meno, rivelando un sentimento molto particolare nei riguardi di una sua collega. Anche Maraè stata una protagonista, sopratutto la puntata di oggi di Domenica In è sulla bocca di tutti per alcune gag e gaffe avvenute nel corso della diretta, dalla richiesta d’allo smacco di Jasmine Carrisi. LEGGI ANCHE>>>Jasmine Carrisi, che smacco ...

Gossip_News_Off : Il biglietto per Giuliano che cade subito per terra... #gfvip #rosmello - marilovesgr33n : @CommozioniA ah siamo al puro gossip. Da quanto ho letto, lei era in coppia con Jean, e tutto questo è successo qua… - trucristinayang : RT @leviOsaHerm: scusate però il fatto che ancora non abbiate capito che noi alpha sappiamo sempre tutto ciò che succede a faketown, ogni s… - narusaiago : Io che aspetto qualcuno x fare gossip...@stefyorlando anche così sei ROCK #gfvip #stefania - RealEmmaH2O_ : RT @leviOsaHerm: scusate però il fatto che ancora non abbiate capito che noi alpha sappiamo sempre tutto ciò che succede a faketown, ogni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Gossip Melodie Penalver e quel like di Neymar che scatena i gossip Corriere dello Sport.it Lucas Peracchi e Mercedesz, addio? Henger interviene sull’indiscrezione

Entrambi hanno dichiarato che sia stata Selvaggia a provare ad avvicinarsi. Insomma, seconda la loro versione la Roma avrebbe tentato di strappare un po’ di visibilità creando un finto gossip.

Rosa Perrotta: 'Io e Pietro stiamo attraversando un momento delicato'

Rosa poi ci ha tenuto anche a scusarsi con tutti i giornalisti e con coloro che si occupano di Gossip, per aver scelto almeno per il momento, di non rilasciare alcuna intervista o dichiarazione ...

Entrambi hanno dichiarato che sia stata Selvaggia a provare ad avvicinarsi. Insomma, seconda la loro versione la Roma avrebbe tentato di strappare un po’ di visibilità creando un finto gossip.Rosa poi ci ha tenuto anche a scusarsi con tutti i giornalisti e con coloro che si occupano di Gossip, per aver scelto almeno per il momento, di non rilasciare alcuna intervista o dichiarazione ...