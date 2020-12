“Cat eye” e glutei nuovi | i ritocchi più regalati a Natale

(Di domenica 20 dicembre 2020) Boom diin dono sotto l’albero in epoca Covid. Come spiega il chirurgo plastico, Daniele Spirito, a spopolare sono “cat eye” eNiente viaggi e grandi feste pere Capodanno e in molti cercano conforto sul lettino del chirurgo: dal ‘cat eye’ per uno sguardo felino aper un… L'articolo Corriere Nazionale.

LA08211 : RT @esquireattire: - esquireattire : - JRDIOSMARTINEZ : RT @VanityFairIt: La maison di Alessandro Michele ha lanciato un paio di occhiali Cat Eye di ispirazione retrò che stanno facendo discutere… - VanityFairIt : La maison di Alessandro Michele ha lanciato un paio di occhiali Cat Eye di ispirazione retrò che stanno facendo dis… - VanityFairIt : La maison di Alessandro Michele ha lanciato un paio di occhiali Cat Eye di ispirazione retrò che stanno facendo dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Cat eye

Vogue Italia

Boom di ritocchi in dono sotto l’albero in epoca Covid. Come spiega il chirurgo plastico, Daniele Spirito, a spopolare sono “cat eye” e glutei nuovi Niente viaggi e grandi feste per Natale e Capoda ...

Gucci, in vendita gli occhiali da sole ‘rovesciati’? Il costo non è per tutte le tasche

La moda, si sa, sa essere strana. Ed è anche il suo punto di forza. Perché, più lo è, più fa parlare di sé, più valore ha. Come nel caso di Gucci.