Caso Gomez, l'Atalanta infastidita dalla richiesta di cessione gratis, "Non cediamo ai ricatti" (Di domenica 20 dicembre 2020) l'Atalanta molla Gomez. Sembra evidente dal comunicato emesso ieri dal club. E' scritto nero su bianco che il Papu non è stato convocato per scelta tecnica, tra l'altro condivisa con l'allenatore da parte della dirigenza. Percassi, insomma, ha scelto Gasperini. La Repubblica scrive: "Sarebbe suggestivo imputare la sterzata del club alle immagini che hanno immortalato il fantasista dell'Atalanta mentre allo Stadium canticchiava l'inno della Juve. In realtà a riaprire la ferita mai suturata sono stati i colloqui col giocatore e il suo agente. Per risolvere la tensione con Gasperini, Gomez ha chiesto di poter andare via gratis a gennaio: per prenderlo a quelle condizioni c'è la fila, dalla stessa Roma al Napoli, dall'Inter al Milan. Soluzioni, quelle milanesi, preferite per motivi ...

