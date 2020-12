Caso Gomez | l' Atalanta ha deciso - Lo scenario

(Di domenica 20 dicembre 2020) Una decisione che, come scrive la Gazzetta dello Sport, è stata presa in comune accordo tra Gian Piero Gasperini ed il club orobico. L'non ha infatti gradito gli atteggiamenti del proprio ...

DiMarzio : #AtalantaFiorentina, le parole di #Gasperini sulla vittoria e il caso #Gomez - MilanLiveIT : #Gomez ai ferri corti L'#Atalanta si schiera con #Gasperini Cosa ne sarà del Papu ? - TuttoMercatoWeb : Repubblica - Caso Gomez, Atalanta infastidita da richiesta di addio gratis: 'Non cediamo a ricatti' - Antorco66 : @Il_Mago_KK Mah, punterei su altro onestamente. Fisicità alla Pogba ad esempio se devo dare qualcosa a questa squad… - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Caso #Gomez, l’#Atalanta infastidita dalla richiesta di cessione gratis, “Non cediamo ai ricatti” Su Repubblica. Sono stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Gomez

La love story tra Gomez e l’Atalanta s’è conclusa all’improvviso, senza nessun’avvisaglia che lo annunciasse. Una bella notizia: per l’Atalanta, vorrà dire non svenderlo, nonostante i 32 anni già comp ...GOMEZ, DAMMI TRE MOTIVI. A monte ci sarebbe comunque la volontà ... Ma le gocce che hanno fatto traboccare il vaso sarebbero state proprio quelle dell’infrasettimanale in casa della big. L’ulteriore ...