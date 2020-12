Casertana-Viterbese si sta giocando: i padroni di casa sono solo in nove (Di domenica 20 dicembre 2020) La gara tra Casertana e Viterbese si sta giocando. Malgrado i padroni di casa siano in campo in nove a causa dei numerosi casi di Covid nel gruppo squadra, e malgrado ci siano calciatori febbricitanti tra quelli risultati negativi. I giocatori sono stati sottoposti a un ulteriore giro di tamponi rapidi allo stadio e l’inizio della gara è stata posticipato. In questo momento la Viterbese è avanti per 1-0. Qui di seguito la distinta della partita. Foto: sito ufficiale Casertana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) La gara trasi sta. Malgrado idisiano in campo ina causa dei numerosi casi di Covid nel gruppo squadra, e malgrado ci siano calciatori febbricitanti tra quelli risultati negativi. I giocatoristati sottoposti a un ulteriore giro di tamponi rapidi allo stadio e l’inizio della gara è stata posticipato. In questo momento laè avanti per 1-0. Qui di seguito la distinta della partita. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

