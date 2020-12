Canna fumaria malfunzionante, danneggiato tetto in legno (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa mattina intorno alle 8.40 la squadra di vigili del fuoco di Montebelluna insieme all'autoscala di Treviso sono intervenuti a Monfumo in via Prà Grande per problemi alla Canna fumaria. L'... Leggi su trevisotoday (Di domenica 20 dicembre 2020) Questa mattina intorno alle 8.40 la squadra di vigili del fuoco di Montebelluna insieme all'autoscala di Treviso sono intervenuti a Monfumo in via Prà Grande per problemi alla. L'...

MONFUMO - Questa mattina intorno alle 8.40 la squadra di vigili del fuoco di Montebelluna insieme all'autoscala di Treviso sono intervenuti a Monfumo. In un'abitazione di via Prà Grande si sono ...

Bevera di Sirtori: canna fumaria a fuoco, vvf in via Ruscolo

Ad accoglierli una nuova di fumo, in salita da una palazzina di via Ruscolo. A surriscaldarsi parrebbe essere stata la canna fumaria, senza - sembrerebbe - interessare la copertura dell'abitazione. La ...

