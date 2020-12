Campania in zona arancione, l'ultima stretta di De Luca: nei bar dalle 11 solo acqua (Di domenica 20 dicembre 2020) Prima la beffa di una zona gialla di appena quattro giorni. Poi, contr'ordine, altra beffa, e assai più difficile da digerire, di rimanere comunque in zona arancione e così per... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 dicembre 2020) Prima la beffa di unagialla di appena quattro giorni. Poi, contr'ordine, altra beffa, e assai più difficile da digerire, di rimanere comunque ine così per...

VincenzoDeLuca : COVID-19, LA CAMPANIA RIMANE COM'E': SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA 'ZONA ARANCIONE' - SkyTG24 : #DeLuca ha annunciato che la #Campania rimane in zona arancione. Nell'ordinanza ci sono anche altre misure di conte… - fanpage : Campania zona arancione, la rivolta dei ristoranti al Lungomare: protesta in piazza Vittoria - SkyTG24 : Covid, Campania zona arancione: ristoratori bloccano di nuovo il lungomare - Fabrizi58277161 : RT @riktroiani: #Capri contro ordinanza #DeLuca: 'Restiamo zona gialla'. I comuni di Capri ed Anacapri hanno disposto, con due ordinanze, c… -