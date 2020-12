Call of Duty Warzone, il noto influencer Dr Disrespect chiede di poter realizzare la prossima mappa Gulag (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima stagione di Call of Duty Black Ops Cold War ha introdotto una serie di nuovi contenuti, fra armi e mappe, che sono andate ad arricchire l'esperienza di gioco del nuovo capitolo della serie e, soprattutto, del suo spin-off battle royale Warzone. Warzone ha infatti ricevuto tutte le nuove armi di Cold War, oltre ad una inedita mappa di gioco e un'esperienza Gulag rinnovata; tanto nuovo materiale per i giocatori e gli youtuber specializzati in questo titolo. Dopo aver testato di persone le nuove aggiunte, il popolare streamer Dr Disrespect ha contattato Activision con una richiesta coraggiosa e inusuale: vuole che gli sia concesso di realizzare il prossimo Gulag di Warzone. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima stagione diofBlack Ops Cold War ha introdotto una serie di nuovi contenuti, fra armi e mappe, che sono andate ad arricchire l'esperienza di gioco del nuovo capitolo della serie e, soprattutto, del suo spin-off battle royaleha infatti ricevuto tutte le nuove armi di Cold War, oltre ad una ineditadi gioco e un'esperienzarinnovata; tanto nuovo materiale per i giocatori e gli youtuber specializzati in questo titolo. Dopo aver testato di persone le nuove aggiunte, il popolare streamer Drha contattato Activision con una richiesta coraggiosa e inusuale: vuole che gli sia concesso diil prossimodi. Leggi altro...

