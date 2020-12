Calcio estero | dal record di Messi allo scambio Isco-Pogba | le notizie del 20 dicembre

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tutte le news diLive:mercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articoloamaro per Leo. La ‘Pulce’ raggiunge ildi Pelé a quota 643 reti segnate con la maglia di una sola squadra, ma non basta al Barcellona per battere al ‘Camp Nou’ un ottimo Valencia. Blaugrana che scivolano così a -8 (e una partita in più) dall’Atletico Madrid capolista, ieri vittorioso per 3-1 sull’Elche trascinato dalla doppietta di Suarez. In Premier League Liverpool a valanga (7-0 sul malcapitato Crystal Palace), torna a vincere anche il Manchester City sul campo della rivelazione Southampton. Colpo anche dell’Everton di Ancelotti: terza vittoria consecutiva e secondo posto in solitario dietro ai ‘Reds’ di Klopp per la compagine del tecnico di ...