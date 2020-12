Cagliari Udinese LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 20 dicembre 2020) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Udinese si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Cagliari Udinese 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Udinese 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Alla Sardegna Arena, ilvalido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Alla “Sardegna Arena”,si affrontano nelvalido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Serie A: alle 12.30 Torino-Bologna LIVE. Poi Benevento-Genoa e Cagliari-Udinese - iosonorossoblu : Udinese, una delle storiche bestie nere del Cagliari. Speriamo bene. - CeBarteMora : RT @ECDTuto: Hoy #SerieA????? | Jornada 13 Benevento vs Genoa Cagliari vs Udinese Inter vs Spezia Sassuolo vs Milán Atalanta vs Roma Lazio… - sitemeujornal : Como assistir Cagliari x Udinese Futebol AO VIVO EI Plus – Campeonato Italiano 2020 - Yvans_0017 : Torino-Bologna=1 Sassuolo-Milan=X Benevento-Genoa=1 Inter-Spezia=goal Cagliari-Udinese=over 1.5 5€ per vincerne 260, pensieri? -