Cagliari-Udinese: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) Partita interessante alla Sardegna Arena tra Cagliari e Udinese, tra due squadre che sono distanti dalla zona calda di classifica e che vogliono puntare a qualcosa di più ambizioso. Queste le formazioni ufficiali: Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti Foto: Sito uff. Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

