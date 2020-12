Cagliari-Udinese 1-0 | Diretta live | Fine primo tempo (Di domenica 20 dicembre 2020) Cagliari e Udinese vanno al riposo coi sardi avanti 1-0, grazie alla magistrale punizione di Lykogiannis al 27?. Cagliari e Udinese in campo nella 13a giornata di Serie A. CRONACA Inizio di partita a ritmi elevati: meglio l’Udinese, più aggressiva e precisa nella manovra. Friulani pericolosi al 3?: uscita decisiva di Cragno su Pussetto. L'articolo Cagliari-Udinese 1-0 Diretta live Fine primo tempo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020)vanno al riposo coi sardi avanti 1-0, grazie alla magistrale punizione di Lykogiannis al 27?.in campo nella 13a giornata di Serie A. CRONACA Inizio di partita a ritmi elevati: meglio l’, più aggressiva e precisa nella manovra. Friulani pericolosi al 3?: uscita decisiva di Cragno su Pussetto. L'articolo1-0proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Udinese Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Visualizza la copertura completa su Google News Torino-Bologna 1-1, a Verdi risponde Soriano

LIVE SERIE A - Cagliari-Udinese (1-0), intervallo, ottima prestazione, ma l'attacco non sfonda

45' AMMONIZIONE PER PAVOLETTI: l'attaccante commette fallo su Samir. 44' DE PAUL! Conclusione da fuori dell'argentino, con Cragno che blocca agevolmente. 41' Sottil viene steso da Pussetto in ...

