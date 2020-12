(Di domenica 20 dicembre 2020) KonLeader nelle operazioni di M&A per le Pmi ha assistito Sauro Gabbrielli, fondatore ed Amministratore Delegato di Vesta/Jakal, nell’operazione di acquisizione da parte di Bravo Capital Partners SCA Sicav-RAIF del 70% deldi Jakal, holding che detiene l'interosociale di Vesta Corporation. Sauro Gabbrielli rimarrà socio di minoranza della società e ricoprirà la carica di amministratore delegato

FirenzePost : Business: Kon Group Financial Advisor guida fondo lussemburghese nel capitale di azienda di Ponte a Egola -

Ultime Notizie dalla rete : Business Kon

Firenze Post

Kon Group Financial Advisor Leader nelle operazioni di M&A per le Pmi ha assistito Sauro Gabbrielli, fondatore ed Amministratore Delegato di Vesta/Jakal, nell’operazione di acquisizione da ...Bravo Capital Partners ha acquisito il 70% della pelletteria di Ponte a Egola Vesta, azienda che produce pelle per calzature di lusso ...