"Burocrazia troppo lenta, gli stadi vanno rinnovati" (Di domenica 20 dicembre 2020) Coni, Figc e Lega di A scrivono al Governo: "Non c'è più tempo da perdere". L'industria pallone fattura 5 miliardi: chiesta una commissione unica ad hoc Leggi su quotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Coni, Figc e Lega di A scrivono al Governo: "Non c'è più tempo da perdere". L'industria pallone fattura 5 miliardi: chiesta una commissione unica ad hoc

robertobona9 : @matteosalvinimi Ci riempiremo solo di palazzi ari, affaristi e riciclati da altri partiti li . Roma è ingovernabil… - ElianaChessa : Negativo=bene. Positivo=male. Debole positivo...male ma non troppo. In mezzo: confusione, burocrazia, paura, i cons… - Rosaria94182979 : @SilverFede @marattin Infatti,motivo per cui abbiamo rinunciato,troppo pericoloso conoscendo la burocrazia italiana… - PoliticallyUn11 : Abbiamo criticato gli inglesi perché si sono fatti l’autorizzazione anticipata al vaccino senza aspettare l’EMA. Og… - LibriSoria : @SaBella23754335 @Musumeci_Staff Sì, troppo burocrazia, e aggiunta anche a quella vecchia. -