Bruno Vespa, chi è la moglie Augusta Iannini: età, foto, lavoro (Di domenica 20 dicembre 2020) Bruno Vespa è molto conosciuto per essere uno dei giornalisti italiani più affermati. Scopriamo chi è la donna che lo ama da dieci anni. Vespa si è senza dubbio sposato con una donna estremamente elegante e raffinata. I due hanno messo su famiglia e non si sono più lasciati. Del giornalista e presentatore si hanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020)è molto conosciuto per essere uno dei giornalisti italiani più affermati. Scopriamo chi è la donna che lo ama da dieci anni.si è senza dubbio sposato con una donna estremamente elegante e raffinata. I due hanno messo su famiglia e non si sono più lasciati. Del giornalista e presentatore si hanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

alex_orlowski : Da un paio di mesi è uscito il libro di Bruno Vespa, promosso benissimo in alcune librerie. Un libro che ti tiene a… - mante : Il fascismo immaginario di Bruno Vespa - LegaSalvini : L’opinione di Bruno Vespa. - Mondo245 : RT @confundustria: Bruno Vespa ha già scritto che le SS erano sempre alle cene di Natale con i poveri ? No ? strano - milanolabbrate : chissà se la signora che in Feltrinelli ha comprato il nuovo libro di Bruno Vespa ha visto come la giudicavo -