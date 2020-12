Brasile, rinnovabili: Enel Green Power avvia la costruzione di 5 impianti (Di domenica 20 dicembre 2020) Enel Green Power Brasil Participações Ltda, controllata brasiliana del Gruppo Enel dedicata alle energie rinnovabili, ha avviato la realizzazione di cinque nuovi impianti alimentati da energia rinnovabile nel nord-est del Brasile, quattro centrali eoliche e un impianto fotovoltaico, per un totale di 1,3 GW di nuova capacità. La società sta realizzando la centrale eolica da 396 MW Lagoa dos Ventos III e l’impianto fotovoltaico da 256 MW São Gonçalo III nello stato di Piauì, mentre gli altri tre impianti eolici – Morro do Chapéu Sul II (353 MW), Cumaru (206 MW) e Fontes dos Ventos II (99 MW) – si trovano rispettivamente negli Stati di Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. “L’avvio della costruzione di 1,3 GW di nuova ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020)Brasil Participações Ltda, controllata brasiliana del Gruppodedicata alle energie, hato la realizzazione di cinque nuovialimentati da energia rinnovabile nel nord-est del, quattro centrali eoliche e un impianto fotovoltaico, per un totale di 1,3 GW di nuova capacità. La società sta realizzando la centrale eolica da 396 MW Lagoa dos Ventos III e l’impianto fotovoltaico da 256 MW São Gonçalo III nello stato di Piauì, mentre gli altri treeolici – Morro do Chapéu Sul II (353 MW), Cumaru (206 MW) e Fontes dos Ventos II (99 MW) – si trovano rispettivamente negli Stati di Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. “L’avvio delladi 1,3 GW di nuova ...

