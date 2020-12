Brasile | Bevilacqua | “Per le imprese italiane una grande occasione”

Leggi su dire

(Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – Il Brasile e’ un Paese pronto a ripartire e ricco di possibilita’ per le imprese italiane “non solo per il suo peso strategico in termini di materie prime e primario interlocutore di un Mercosur sempre piu’ a ‘trazione economica brasiliana’, ma anche per la enorme potenzialita’, in termini di investimenti, che mai come oggi puo’ rappresentare”, dice Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto economico internazionale, interpellato dalla Dire dopo i suoi incontri istituzionali al Planalto di Brasilia.