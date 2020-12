Bot | fake news e censura Ecco la macchina della propaganda cinese

Leggi su formiche

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non inviare notifiche per avvisare i lettori dei giornalimorte di Li Wenliang, il medico di Wuhan che per primo suonò l’allarme sul coronavirus. Rimuovere il suo nome dagli argomenti di tendenza sui social. Attivare “legioni di falsi commentatori online” (bot) per inondare i social di altri temi e distrarre. Sono i tre punticampagna dimessa in piedi dai funzionari cinesi che il 7 febbraio scorso, dopo la morte del dottor Li, temevano di perdere il controllonarrazione. A svelarla sono state ProPublica e New York Times, che hanno avuto accesso, tramite gli hacker di CCP Unmasked, a migliaia di direttive e memo riservati inviati dall’Amministrazioneper il cyberspazio (l’ente regolatore di Internet creato nel 2014 dal presidente Xi Jinping) ai dipendenti ...