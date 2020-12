Borussia Moenchengladbach, Thuram: “Lo sputo? Accetterò le conseguenze” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Questo non fa parte del mio carattere e non deve mai accadere. Ho reagito in maniera sbagliata, mi scuso con tutti. Accetterò ovviamente tutte le conseguenze del mio gesto“. Queste le parole di Marco Thuram, che si è scusato per lo sputo al difensore dell’Hoffenheim Stefan Posch. Il gesto, verificatosi al 79? dell’incontro di Bundesliga, era passato inosservato all’arbitro, ma il Var lo ha prontamente segnalato al direttore di gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “Questo non fa parte del mio carattere e non deve mai accadere. Ho reagito in maniera sbagliata, mi scuso con tutti.ovviamente tutte ledel mio gesto“. Queste le parole di Marco, che si è scusato per loal difensore dell’Hoffenheim Stefan Posch. Il gesto, verificatosi al 79? dell’incontro di Bundesliga, era passato inosservato all’arbitro, ma il Var lo ha prontamente segnalato al direttore di gara. SportFace.

