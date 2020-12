Borussia Moenchengladbach, mano pesante con Marcus Thuram (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo il brutto episodio che ha visto protagonista Marcus Thuram, reo di aver sputato sul difensore dell’Hoffenheim Stefan Posch, il Borussia Moenchengladbach ha deciso di infliggere al proprio attaccante una multa estremamente salata. Per il calciatore francese un’ammenda da 150 mila euro, cifra record per la Bundesliga. Max Eberl, DG del Borussia ha spiegato: “Questa mattina ho avuto una lunga discussione con Marcus durante la quale si è scusato ancora una volta. Conosciamo Marcus, i suoi genitori e il suo entourage da un anno e mezzo e la sua azione non è affatto da lui. Mi ha detto che aveva litigato con Posch, che lo aveva insultato in francese e che nella foga del momento gli ha sputato addosso. Giura di non averlo fatto apposta. Lo abbiamo multato e lui ha ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo il brutto episodio che ha visto protagonista, reo di aver sputato sul difensore dell’Hoffenheim Stefan Posch, ilha deciso di infliggere al proprio attaccante una multa estremamente salata. Per il calciatore francese un’ammenda da 150 mila euro, cifra record per la Bundesliga. Max Eberl, DG delha spiegato: “Questa mattina ho avuto una lunga discussione condurante la quale si è scusato ancora una volta. Conosciamo, i suoi genitori e il suo entourage da un anno e mezzo e la sua azione non è affatto da lui. Mi ha detto che aveva litigato con Posch, che lo aveva insultato in francese e che nella foga del momento gli ha sputato addosso. Giura di non averlo fatto apposta. Lo abbiamo multato e lui ha ...

