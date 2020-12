Bollettino della Regione: percentuale positivi stabile, calano i decessi (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si attesta intorno al 6% la percentuale di contagi in Campania dopo il Bollettino emesso dall’Unità di crisi della Regione. Sono 891 i positivi del giorno su poco più di 14mila tamponi effettuati. Comunicati 11 decessi, di questi 4 riguardano le ultime 48 ore, gli altri 7 riguardano eventi accaduti nei giorni precedenti ma sono stati registrati ieri. Questo il Bollettino di oggi: positivi del giorno: 891 di cui: Asintomatici: 782 Sintomatici: 109Tamponi del giorno: 14.109 Totale positivi: 180.568 Totale tamponi: 1.908.017 ?Deceduti: 11 (*) Totale deceduti: 2.571 Guariti: 1.104 Totale guariti: 94.031 * 4 deceduti nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si attesta intorno al 6% ladi contagi in Campania dopo ilemesso dall’Unità di crisi. Sono 891 idel giorno su poco più di 14mila tamponi effettuati. Comunicati 11, di questi 4 riguardano le ultime 48 ore, gli altri 7 riguardano eventi accaduti nei giorni precedenti ma sono stati registrati ieri. Questo ildi oggi:del giorno: 891 di cui: Asintomatici: 782 Sintomatici: 109Tamponi del giorno: 14.109 Totale: 180.568 Totale tamponi: 1.908.017 ?Deceduti: 11 (*) Totale deceduti: 2.571 Guariti: 1.104 Totale guariti: 94.031 * 4 deceduti nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza ma registrati ...

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico domani, lunedì #21dicembre, su parte della Calabria… - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE 20 DICEMBRE 2020 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla bas… - CalloniSandro1 : RT @CathVoicesITA: Una nuova nota della Congregazione per il Culto Divino incoraggia a celebrare la Domenica della Parola. @Card_R_Sarah: r… - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #20dicembre. #SaluteLazio - blissenoby : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico domani, lunedì #21dicembre, su parte della Calabria ?? Consulta… -