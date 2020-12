Bollettino del San Pio | sale il numero dei ricoverati | comunicato un decesso

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 87 tamponi, dei quali nr. 18 risultati positivi. Dei diciotto positivi, nr. 7 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 11 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Per quanto riguarda, invece, la situazione dei ricoveri, aumenta ildei degenti. Dai 56 di ieri si passa ai 58 di oggi.anche un, si tratta di una persona residente nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 15.104 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 16.308) a fronte di 137.420 tamponi effettuati (176.185 sabato), con un tasso di positività che sale all’11%. I decessi, invece, sono 352 per un ...Sono 216 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute. Si registrano altri 4 morti. Il totale degli attualmente positivi è di 13.040 ...