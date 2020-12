Bollettino coronavirus Italia 20 dicembre Min Salute e Cts | ansia su incontri Natale

(Di domenica 20 dicembre 2020), verso i nuovi dati del Ministero delladi oggi 202020: le "ansie" e i timori del Cts per glie gli spostamenti a

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 dicembre: 16.308 nuovi casi e 553 morti - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - News_24it : Sono 159 i nuovi casi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. I decessi, invece, sono… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #Covid_19 - News24Italy : #Coronavirus Veneto, 3.834 contagi e 114 morti: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

PADOVA Nove decessi e 678 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Padova. Sono i numeri della pandemia presentati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero. Sale a 527 ...Ancona, 20 dicembre 2020 - Nelle Marche ieri i nuovi casi sono stati 369 (381 il giorno prima) su 3.460 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi (il 10,6%). In mattinata la Regione pubblicherà i ...