Bollettino Coronavirus del 20 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 20 dicembre 2020) In data 20l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo del weekend, è +0,77% (ieri +0,84%) con 1.953.185 contagiati totali, 1.261.626 dimissioni/guarigioni (+12.156) e 68.799 deceduti (+352); 622.760 infezioni in corso (+2.594). Elaborati 137.420 tamponi totali (ieri 176.185) con 64.294 casi testati; 15.104 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,99% (ieri 9,25% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 23,49% (target 3%). Ricoverati con sintomi -206 (25.158); terapie intensive -41 (2.743) con 121 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.869; Lombardia 1.795; Emilia Romagna 1.751; Lazio 1.213; Campania 891; Piemonte 829; Sicilia 792; Puglia 791; Friuli 658. In Lombardia curva +0,39% (ieri +0,42%) con 22.421 tamponi totali (ieri 27.044) e 8.253 nuovi casi testati (ieri 9.517 ): 1.795 positivi (target ...