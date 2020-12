Boccia: “Se finisce alleanza unica alternativa è il voto” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Se finisce quest’alleanza di governo, l’unica alternativa è il voto”. Così ha dichiarato, in un’intervista a la Repubblica, il ministro degli Affari regionali ed esponente del Pd, Francesco Boccia. “Nella realtà italiana oggi c’è da un lato il fronte sociale, progressista, europeista e dall’altro la destra populista e sovranista. La destra liberale è evaporata. Chi pensa di portare Forza Italia da questa parte, non ha capito che non ha senso. E anche chi tira dentro l’ex presidente della Bce Mario Draghi, fa male a lui e sbaglia ancora una volta prospettiva, analisi e strategia. Dimostra di non capire dov’è il Paese reale”, spiega Boccia. Alla domanda se veda più probabile un Conte ter, un governo con una maggioranza diversa o il voto, il ministro ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020) “Sequest’di governo, l’è il”. Così ha dichiarato, in un’intervista a la Repubblica, il ministro degli Affari regionali ed esponente del Pd, Francesco. “Nella realtà italiana oggi c’è da un lato il fronte sociale, progressista, europeista e dall’altro la destra populista e sovranista. La destra liberale è evaporata. Chi pensa di portare Forza Italia da questa parte, non ha capito che non ha senso. E anche chi tira dentro l’ex presidente della Bce Mario Draghi, fa male a lui e sbaglia ancora una volta prospettiva, analisi e strategia. Dimostra di non capire dov’è il Paese reale”, spiega. Alla domanda se veda più probabile un Conte ter, un governo con una maggioranza diversa o il, il ministro ...

