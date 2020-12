Blocco dei voli dalla Gb. Chi è già rientrato deve comunicarlo all'Asl

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Chiunque si trovi già in Italia in provenienzaGran Bretagna è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”, questo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando i contenuti dell’ordinanza appena firmata. L’ordinanza dideiGran Bretagna produce effettidata di adozione, cioè oggi, fino al 6 gennaio 2021. Le persone che ora si trovano in Italia e che si trovano nei quattordici giorni antecedenti ad oggi in soggiorno o hanno transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test ...