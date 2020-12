Biathlon | Peiffer vince la prima mass start della stagione Hofer 14esimo

(Di domenica 20 dicembre 2020) Hochfilzen , 20 dicembre 2020 - L'unico format individuale che doveva ancora debuttare in questa Coppa del Mondo era la. Gara con partenza in linea con i trenta atleti miglioriCoppa ...

Vittoria del tedesco che interrompe l'egemonia norvegese: battuto lo svedese Ponsiluoma in volata nella prima gara con partenza in linea ...La prima partenza in linea della stagione 2020/2021 di biathlon regala alla Germania il primo successo dell’inverno, grazie a un’eccezionale prestazione del capitano Arnd Peiffer. A Hochfielzen ...