Biathlon, mass start femminile Hochfilzen 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 20 dicembre 2020) Si conclude la seconda settimana di prove per le donne a Hochfilzen. Nella quarta e ultima giornata della tappa va in scena l’inseguimento 10 km femminile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Prima volta stagionale per le atlete nel format della partenza in linea. L’evento, previsto oggi domenica 20 dicembre alle ore 14:25, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Si conclude la seconda settimana di prove per le donne a. Nella quarta e ultima giornata della tappa va in scena l’inseguimento 10 km, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Prima volta stagionale per le atlete nel format della partenza in linea. L’evento, previstodomenica 20 dicembre alle ore 14:25, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

_crazy_Freddie_ : RT @DarioPuppo: Per altro stretching in piazzola vi aspetto oggi dalle ore 12 in occasione della prima mass start maschile della stagione 2… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Hochfilzen in DIRETTA: chi scalfirà il dominio norvegese? - #Biathlon #start #Hochfilzen… - DarioPuppo : Per altro stretching in piazzola vi aspetto oggi dalle ore 12 in occasione della prima mass start maschile della st… - zazoomblog : Biathlon chi fermerà i norvegesi nelle mass start di Hochfielzen? Wierer e Vittozzi ci provano - #Biathlon… - OA_Sport : Biathlon, chi fermerà i norvegesi nelle mass start di Hochfielzen? Wierer e Vittozzi ci provano -