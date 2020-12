Biathlon | le pagelle di oggi | gradito ritorno di Arnd Peiffer | Dorothea Wierer ruggisce e ritrova il podio

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) La Coppa del mondo 2020/2021 diè entrata nella pausa natalizia, che servirà agli atleti per smaltire le fatiche accumulate nelle prime quattro tappe prima di ripartire con il chiaro obiettivo dei Mondiali di Pokljuka (Slovenia). La giornata diha visto andare in scena le prime due partenze in linea della stagione. Se tra le donne le norvegesi la hanno fatta ancora da padrone e Marte Roeiseland si è imposta su Tiril Eckhoff e la nostra, il risultato a sorpresa è arrivato nella prova maschile, dove a trionfare è stato il tedescodavanti a Martin Ponsiluoma e Tarjei Boe.MASS START MASCHILE – HOCHFIELZEN 2020:– 10 e lode: ungraditissimo che gli ...