Biagio Izzo e la scaramanzia | i suoi riti | “Quando mi sveglio…”

Leggi su chenews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tra gli ospiti di Domenica In, il noto programma condotto da Mara Venier, c’è: non tutti sanno che l’attore è molto scaramantico, ecco i(fonte foto: GettyImages)Un nuovo appuntamento ricco di sorprese e di emozioni, quello in onda oggi, 20 dicembre, a Domenica In, il noto ed amatissimo programma condotto dalla ‘Zia’ Mara Venier su Rai 1: tra i tanti ospiti, presente anche l’attore, comico e cabarettista partenopeo, che si difinisce molto scaramantico e ha alcunispecifici poco noti al grande pubblico. C’è grande attesa per la nuova puntata che sarà guidata dalla ‘Zia’ più famosa d’Italia e darà la possibilità al pubblico di godersi diversi momenti, alcuni divertenti ...