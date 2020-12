Benevento | Vigorito | «Sentiamo il sostegno dei nostri tifosi anche senza i loro cori»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Oresteha voluto ringraziare idelper tutto ilalla squadra Oreste, presidente del, ha parlato ai microfoni di OttoChannel ringraziando igialssi per ilche continuano a dare alla squadra. «Volevo fare un augurio speciale a tutta la città die non. Purtroppo non possiamo condividere questo momento così positivo con la nostra gente, in uno stadio che sarebbe stato presumibilmente sempre pieno. Però,ascoltare itutti al nostro fianco: con il cuore, con la mente, con il pensiero. Soltanto insieme a...