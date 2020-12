Benevento-Genoa oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 20 dicembre 2020) Il programma di Benevento-Genoa, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Filippo Inzaghi vuole trovare altri punti dopo aver ottenuto un importante pareggio contro la Lazio. Il Genoa ha bisogno della vittoria per uscire dalla zona retrocessione. L’incontro, previsto oggi domenica 20 dicembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 254, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Il programma di, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Filippo Inzaghi vuole trovare altri punti dopo aver ottenuto un importante pareggio contro la Lazio. Ilha bisogno della vittoria per uscire dalla zona retrocessione. L’incontro, previstodomenica 20 dicembre alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport 254, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights a fine gara. SportFace.

primocanale : Maran: 'Rispetto il Benevento, ma noi siamo il Genoa' - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 13^ giornata: Sette partite in questa domenica di Serie A.… - XavierGitau : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spezia 5pm… - Nguti11 : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spezia 5pm… - noah_mumo : RT @DEKISA_Sport: #SerieA Torino Vs Bologna 2:30pm Benevento Vs Genoa 5pm Cagliari Vs Udinese 5pm Inter Milan Vs Spezia 5pm Sassuolo Vs AC… -