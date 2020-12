Benevento-Genoa, il segno dell’ex: Lapadula cerca punti (e goal) pesanti (Di domenica 20 dicembre 2020) Il segno dell’ex su Benevento-Genoa. La sfida del Ciro Vigorito, calcio d’inizio oggi pomeriggio alle ore 15:00, mette in palio punti pesantissimi nella corsa verso la salvezza. I padroni di casa arrivano dal preziosissimo punto interno ottenuto nella “sfida tra fratelli” contro la Lazio di Simone Inzaghi, mentre gli ospiti hanno fermato in casa il Milan 2-2 (un’altra big) costringendo il lanciatissimo Stefano Pioli ad accontentarsi di un punticino. Le ultime prestazioni positive metteranno, certamente, più pepe su una sfida d’importanza cruciale ai fini della classifica: i giallorossi sono attualmente quattordicesimi con 12 punti, i rossoblu invece occupano il diciottesimo posto con 7 lunghezze. La gara in terra campana potrebbe essere decisa da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilsu. La sfida del Ciro Vigorito, calcio d’inizio oggi pomeriggio alle ore 15:00, mette in paliossimi nella corsa verso la salvezza. I padroni di casa arrivano dal preziosissimo punto interno ottenuto nella “sfida tra fratelli” contro la Lazio di Simone Inzaghi, mentre gli ospiti hanno fermato in casa il Milan 2-2 (un’altra big) costringendo il lanciatissimo Stefano Pioli ad accontentarsi di uncino. Le ultime prestazioni positive metteranno, certamente, più pepe su una sfida d’importanza cruciale ai fini della classifica: i giallorossi sono attualmente quattordicesimi con 12, i rossoblu invece occupano il diciottesimo posto con 7 lunghezze. La gara in terra campana potrebbe essere decisa da un ...

