Benevento-Genoa | Formazioni ufficiali | Precedenti | Curiosità | Fantacalcio

Leggi su meteoweek

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sfida salvezza al Vigorito domenica 20 dicembre alle 15.è il match tra la sestultima del campionato e la penultima con Inzaghi e Maran che non vincono da tempo e hanno bisogno dei tre punti per non scivolare ancora più in basso. Ilè senza vittoria da quattro gare con tre pareggi, ultimo L'articoloproviene da www.meteoweek.com.