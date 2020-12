(Di domenica 20 dicembre 2020) La decisione al termine della pesante sconfitta di. Per il tecnico romagnolo, 56 anni, è la quarta esperienza in rossoblù

cristianobosco : Benevento fatale: il Genoa esonera Maran e richiama Ballardini - Screwdrivers2 : Tentiamo la legge dei grandi numeri, fatale al Benevento col Sassuolo. Tiriamo cento volte, prima o poi entrerà. -

Rodolfo Maran è arrivato al capolinea, non ci sarà una prova d'appello dopo la sconfitta per 2 a 0 a Benevento in uno scontro diretto con in palio la salvezza. L'esonero sarà ufficializzato nelle pros ...