BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 21 dicembre 2020

(Di domenica 20 dicembre 2020)di21: Katie (Heather Tom) e Flo (Katrina Bowden) si apprestano a sottoporsi alla procedura di trapianto di rene. La giovane Fulton è decisa a restare anonima, volendo regalare la vita alla sua famiglia e non solo il dolore che ha fino ad ora causato loro. Anche Ridge (Thorsten Kaye) si presenta in ospedale per stare vicino a Brooke (Katherine Kelly Lang). Katie rassicura il piccolo Will (Finnegan George) sull'esito dell'intervento.