Beautiful anticipazioni dal 21 al 27 dicembre 2020 | il piano di Thomas

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020) Nelle puntate dal 21 al 27della soap opera americanavedremoseriamente intenzionato a piegare Brooke, dopo che la donna gli ha praticamente dichiarato guerra. In che modointende vendicarsi della madre di Hope?dal 21 al 24: ildiLunedì 21– Ildiscopre che suo padre e Shauna hanno avuto un breve flirt, e pensa bene di usarlo per rovinare la vita a Brooke. Nel farlo però non pensa che in questo modo danneggia anche suo padre. In ogni casoe seriamente intenzionato a ...