Basket | SerieA2 2020 2021 | Forlì travolge 92-65 Scafati | San Severo batte Ferrara 70-66

Leggi su sportface

(Di domenica 20 dicembre 2020) Passa in archivio anche l’ottava giornata della Serie A2di. Nel girone rossosupera 92-65, portandosi a due sole lunghezze proprio dai campani secondi in classifica, mentre l’EuroRoma si aggiudica il derby con il fanalino di coda Stella Azzurra grazie allo score di 84-63. Successo anche per Sanche si impone 70-66 su; ennesima sconfitta, invece, per Pistoia, che cade in casa 63-75 contro Benedetto XIV Cento, al suo secondo successo stagionale. Nel girone verde Trapani passa a Biella per 71-79, raggiungendo la zona playoff, mentre Orlandina piega nel finale 89-86 Piacenza agganciando il treno di squadre al terzo posto. Orzinuovo dilaga 71-109 in casa di Junior Casale; vittorie anche per Mantova e ...