Basket, Serie A1 femminile: vittorie per Ragusa, Sesto San Giovanni ed Empoli (Di domenica 20 dicembre 2020) Si sono disputati oggi tre match del massimo campionato femminile di Basket e a imporsi sono state Ragusa, con una netta vittoria in casa di Campobasso; Sesto San Giovanni, con la Geas che ha espugnato il campo di Broni; e infine Empoli, che vince con San Martino di Lupari. Netta vittoria di Ragusa, che contro La Molisana Campobasso ottiene un successo esterno mai messo realmente in dubbio. Dura metà primo quarto l’equilibrio sul parquet, con le ospiti che guidano e le padrone di casa che rispondono colpo su colpo. Ma dopo la tripla di Wojta che dopo 4 minuti dà l’11-10 per Campobasso arriva il primo break delle siciliane, che con un gioco da tre punti di Nicolodi tornano avanti, poi allungano con la tripla di Nicole Romeo per il parziale di 8-0 e si va al primo riposo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Si sono disputati oggi tre match del massimo campionatodie a imporsi sono state, con una netta vittoria in casa di Campobasso;San, con la Geas che ha espugnato il campo di Broni; e infine, che vince con San Martino di Lupari. Netta vittoria di, che contro La Molisana Campobasso ottiene un successo esterno mai messo realmente in dubbio. Dura metà primo quarto l’equilibrio sul parquet, con le ospiti che guidano e le padrone di casa che rispondono colpo su colpo. Ma dopo la tripla di Wojta che dopo 4 minuti dà l’11-10 per Campobasso arriva il primo break delle siciliane, che con un gioco da tre punti di Nicolodi tornano avanti, poi allungano con la tripla di Nicole Romeo per il parziale di 8-0 e si va al primo riposo ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Basket Serie A: Milano batte Sassari e torna in testa - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Basket Serie A: Milano batte Sassari e torna in testa - Nicoletta7692 : @Sabbath_fed Si gli Eagles Cantù sono la tifoseria più forte di tutta la serie A Basket. ??????? - zazoomblog : LIVE Treviso-Virtus Bologna 52-71 Serie A basket in DIRETTA: Hunter spacca in due la partita ospiti in controllo to… - radio_milano : RT @Gazzetta_it: Basket Serie A: Milano batte Sassari e torna in testa -