Basket | Serie A | Trieste vince il posticipo contro Trento

(Di lunedì 21 dicembre 2020)torna alla vittoria dopo oltre due mesi, superando neldella dodicesima giornata la Dolomiti Energiaper 92-82. Un successo che permette ai friulani di agganciare il treno a quota sei punti, mentre la formazione di coach Brienza ha perso la grande occasione di salire al terzo posto in compagnia della Virtus Bologna a 14 punti. Grandissima partita di Davide Alviti, che ha messo a referto 19 punti in 25 minuti di gioco. Ottime le prestazioni anche di Marcos Delia, che ha chiuso con 19 punti e 6 rimbalzi, e di Juan Manuel Fernandez (14 punti). Anon sono bastati i 25 punti di JaCorey Williams e i 14 di Davide Pascolo. Ottima partenza dei padroni di casa, che scappano sul +7 (16-9). Pascolo prova a riavvicinare gli ospiti, ma alla prima sirenacomanda 23-17. Delia è ...

