Bartolomei, lo Spezia lavora per il rinnovo: Monza alla finestra (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Monza è senza dubbio una delle realtà più interessanti della Serie B 2020/21. Nonostante la sconfitta subita per mano del Pescara (3-2 il risultato finale) i Brianzoli restano appaiati in zona play-off. La prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe fornire indicazioni utili circa le reali ambizioni della neopromossa. Un nuovo nome pare essere finito sul taccuino del ds Antonelli: si tratta di Paolo Bartolomei, centrocampista attualmente in forze allo Spezia. Monza, nel mirino Bartolomei dello Spezia Centrocampista classe '89, Paolo Bartolomei veste la maglia dello Spezia per la terza stagione consecutiva. Nelle prime due annate il calciatore lucchese ha saputo mettersi in mostra, collezionando 76 presenze tra Serie B e Coppa Italia ...

